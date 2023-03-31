شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة التاسعة من ستهم.. روجينا تهرب إلى القاهرة وتترك منزل شقيقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "ستهم"، بطولة النجمة روجينا، تطوارت مفاجئة في الأحداث، وهي هروب ستهم الشخصية التي تقدمها "روجينا" من منزل شقيقها جبر الشخصية التي يقدمها "محمد عبد الحافظ"، بعدما حدثت مشادة كلامية بينهما، بسبب رفضه عملها في المحجر بالجبل الأبيض بين العمال، مما جعل تترك له المنزل في اليوم التالي.

ويقرر جبر الذهاب إلى شقيقه الأكبر رماح " جهاد سعد"، لكي يخبره بما حدث وأن ستهم"روجينا"، تركت له المنزل، وكذلك أخبر شقيقه الأصغر مصطفى "إبراهيم السمان"، وبدأوا بالبحث عنها، ولكن رماح الأمر لا يعينه ولم يبحث عنها نهائيا، بل كل ما يشغل تفكيره، هو أخذ ابن شقيقته جنات "نانسي صلاح"، بعدما توضع مولدها، وأخذه منها وكتابته على اسمه وهو زوجته الشخصيته التي تقدمها سلوى عثمان.

وتنتهى الحلقة بظهور ستهم مع طفلتها الرضيعة "نور"، وقد سافرت وترك بلدها، وتتواجد في الجيزة بالقاهرة، حيث ظهرت لافتة مكتوب عليها، المنيب الجيزة.

مسلسل"ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما ، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.