شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9.. هدى تبلغ الشرطة عن فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحدث رؤوف (طارق لطفي) خلال أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9 مع دكتور طه (خالد الصاوي) حول مقابلته الأولى لشيرين بعد تركه المنزل، ويخبره أنه لا يعلم إن كان سعيدا أم لا، ولكنه يشعر نفسه حرا طليقا، بعيدا عن الخنقة التي كان يشعر بها مسبقا.

تذهب هدى (جيهان الشماشرجي) إلى فؤاد في المسرح، وتهدده بالابتعاد عنها وعن رؤوف وتخبره أنها أبلغت عنه الشرطة، وعن البضاعة والمال التي في منزله، فيذهب مسرعا للحاق بهم.





مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.