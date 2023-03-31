شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 9.. التكفيريون ينفذون عملية فى قلب القطاع والمسلسل يخلد الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ التنظيم الإرهابى فى سيناء عملية فى قلب سيناء وتحديداً على الكتيبة 101، وذلك من خلال عربة كبيرة مليئة بالمتفجرات قادها انتحارى، ودخلت بكامل سرعتها فى البوابة وفى طريقها نزل منها تكفيرى إلا أن هناك جندي من الجيش المصرى لمحه وركض وراءه واحتضنه ليفادى بذلك زملاءه من انفجار أكبر، ليبرز العمل الدور البطولى والفدائى له، وذلك أثناء مباراة للأهلى والزمالك فى الدورى المصرى، وما أن انتهت الحلقة حتى تم استعراض قائمة الشهداء جراء هذا التفجير الإرهابى، من خلال الصور الحقيقية لهؤلاء الأبطال، وتحت كل صورة للضابط أو الجندى اسمه ورتبته.

وشهدت الحلقة الثامنة أمس من المسلسل الكتيبة إبراز دور الجيش فى حماية سيناء من التكفيريين، وذلك بعدما حصلوا على معلومات مهمة من حسنى شتا "عيد" عقب القبض عليه، مكنتهم من الوصول إلى مخبأ فيه قيادات تكفيرية مثل وليد فواز "أبو أسامة" وغيره من القيادات.

وهناك دار قتال شرس بين الجيش من جهة والتكفيريين، هرب فى النهاية وليد فواز بعد إصابته، كما أنقذ عمرو يوسف زميله الضابط "إسلام" الذى يجسد دوره إسلام جمال إلا أنه فقد قدميه الاثنتين خلال العملية.

لكن نجحت العملية فى الوصول إلى معلومات مهمة عبر ورق وهارد ديسك عليه معلومات عديدة تحمل خطط التكفيريين ومعلومات عنهم.