شكرا لقرائتكم خبر عن عملة نادرة الحلقة 9.. نيللى كريم تتذكر قتل والدها وهى طفلة على يد جمال سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة التاسعة من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللى كريم العديد من الأحداث، حيث تذكرت نادرة "نيللي كريم" فى مشهد بلاي باك موت والدها عندما جاء له عبد الجبار "جمال سليمان" يطلب منه أرضه، وعندما رفض خلع حذاءه وضربه على رأسه عدة ضربات، مرض بسببها وتوفى بعدها بوقت قصير، ومن وقتها ونوت نادرة أن تأخذ بثأر والدها، وجاء بلال المستشفى التى تعمل بها بالصدفة وبالفعل أحبته لكنها لم تنس ثأر والدها من والده.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.