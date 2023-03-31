شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الإمام الحلقة 9.. الشافعى فى اختبار صعب إما أن يكون مع ابن الوالى أو ضده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت أحداث الحلقة 9 من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى انتشار الفوضى أنحاء الفسطاط وتشتعل النيران، بعدها يسأل ابن الوالى مستشاره عن الشافعى، فيجيبه بأنه معتكف فى بيته ولا يخرج إلا وقت الصلاة، ثم يأمره بأن يذهب إلى بيته ويقول له: "حين تسود الفوضى ويعلو صوت الغوغاء فعليه أن يختار؛ إما أن يكون مع أولى الأمر كما أمر الله ورسوله، وإما أن يكون ضدهم، وعليه أن يتحمل نتيجة اختياره".

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.

واستعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.