شكرا لقرائتكم خبر عن عملة نادرة الحلقة 9.. "احنا مش لبعض" هكذا أنهت ندى موسى علاقتها بهشام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم عدة أحداث مثيرة، حيث دبت الغيرة في قلب عصام أبو عصاية "هشام عاشور" عندما علم أن أنس "ندى موسى" هى من قامت بتهريب عبيدة من بيتهم، وذهب لها على الفور، وسألها عن العلاقة التي تربطهما ببعض، وردت أنس: "الإنسانية هي من تربطنا، وعاتبته أنها كانت تظن أنه قد جاء للاعتذار عن الفضيحة التي حدثت، وأنهت حديثها معه بـ"خلاص احنا مش لبعض وأنا مش هقدر أخلف وعد أبويا" وتركته وانصرفت.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.