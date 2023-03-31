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شكرا لقرائتكم خبر عن نسايب ولكن أشرار فى مسلسلات رمضان 2023.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يوجد فى كل أسرة الأشخاص الذين يتحلون بالطيبة وآخرين يتصفون بالشر، كما هو حال العالم أجمع، وقد استطاعت الدراما الرمضانية خلال هذا العام أن تجسد أنواع الشريرة من "الأصهار" فى بعض المسلسلات التى تعرض خلال شهر رمضان، والتى نستعرضهم فى هذا التقرير.
نسايب ولكن أشرار فى دراما رمضان
شريف
كارم
مسعود
أنواع شريرة من الأصهار فى دراما رمضان
١- شريف فى مسلسل جميلة
يقدم الفنان هشام إسماعيل شخصية المحامى شريف زوج شقيقة ريهام حجاج فى مسلسل "جميلة" الذى يبحث عن وسيلة لمنع جميلة من التحكم فى ميراث والدها
2- كارم فتح الله فى "جعفر العمدة"
يدخل النجم محمد رمضان بمسلسل "جعفر العمدة" فى صراع ومشاكل مع عائلة زوجته دلال "إيمان العاصى" حتى وصل الأمر إلى أنه كاد أن يقتل كارم فتح الله شقيقها إلا أن زوجته منعته من ذلك
3- مسعود عبد الجبار فى "عملة نادرة"
يقدم الفنان أحمد عيد شخصية مسعود عبد الجبار فى مسلسل "عملة نادرة" ويقتل شقيقه زوج نيللى كريم "نادرة" حتى يحصل على أرضه بالكامل ويحرم "نادرة" من الميراث