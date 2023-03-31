شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9.. طلاق طارق لطفى وعائشة بن أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9 قيام رؤوف (طارق لطفي) بالذهاب إلى المنزل لرؤية أولاده والتحدث مع شيرين (عائشة بن أحمد)، وظنت شيرين في البداية أنه جاء إليها وعاد إلى المنزل، ليفاجئها بقوله إن لديها كل الحق أن تكون حرة وتعيش حياة حرة، ويقوم بقلع دبلته وتطليقها.





مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.