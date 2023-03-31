شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9.. عائشة بن أحمد تلجأ إلى سما إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذهب شيرين (عائشة بن أحمد) إلى مدربة الطاقة نجيبة (سما ابراهيم) خلال أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9 لتحكي لها ما حدث بينهما وبين رؤوف، لتخبرها أنها يجب تقبل النقد والفشل، لأنه لا يوجد شخص مثالي، كما نصحتها أن علاجها الوحيد للابتعاد عن الطاقة السلبية هو الرقص.

وفي وقت سابق قابلت شيرين رؤوف في أول مواجهة بينهم بعد تركه المنزل، ليخبره أنه سعيد في حياته التي اختارها، وأنه حاول أن يصلح بينهما كثيرا ولكنها لم تعطيه فرصة، لتهدده في النهاية بابتعادها عنه إذا لم يعد إلى المنزل.

يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.