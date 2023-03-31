شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 9.. أبو أسامة التكفيرى يحاول إقناع وحيد بالانضمام للتنظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت الحلقة الـ 9 من مسلسل الكتيبة 101 فى إثارتها، وذلك بعدما شهدت محاولات من جانب أبو أسامة "وليد فواز" فى إقناع فتحى عبد الوهاب "الدكتور وحيد" من أجل الانضمام للتنظيم، مغريا إياه بالمكانة التى سيصل إليها، أيضاً حذره وهدده بالسر الذى بات يعلمه بشأنه، والممثل فى زواجه من فتاة بدون علم عمه "الشيخ موسى".

وتحدث عمرو يوسف إلى قائده متأثراً على فقد صديقه إسلام لقدميه فى المداهمة، إلا أن قائده أخبره بأنه لم يقصر فى أى شىء مع صديقه، وعليه أن يمارس حياته بشكل طبيعى، لأن هذا قدر صديقه.

وشهدت الحلقة الثامنة بالأمس من المسلسل الكتيبة إبراز دور الجيش فى حماية سيناء من التكفيريين، وذلك بعدما حصلوا على معلومات مهمة من حسنى شتا "عيد" عقب القبض عليه، مكنتهم من الوصول إلى مخبأ فيه قيادات تكفيرية مثل وليد فواز "أبو أسامة" وغيره من القيادات.

وهناك دار قتال شرس بين الجيش من جهة والتكفيريين، هرب فى النهاية وليد فواز بعد إصابته، كما أنقذ عمرو يوسف زميله الضابط "إسلام" الذى يجسد دوره إسلام جمال إلا أنه فقد قدميه الاثنتين خلال العملية.

لكن نجحت العملية فى الوصول إلى معلومات مهمة عبر ورق وهارد ديسك عليه معلومات عديدة تحمل خطط التكفيريين ومعلومات عنهم.