شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يحتفل بانتهاء تصوير فيلمه الجديد "بعد الشر" بلقطات من خلف الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان الكوميدي على ربيع بالانتهاء من تصوير فيلمه "بعد الشر"، المقرر طرحه في سباق عيد الفطر المقبل بدور العرض السينمائي، على طريقته الخاصة، حيث نشر عدة فيديوهات عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، من خلف كواليس التصوير، حيث يظهر بعض المصورين وطاقم العمل أثناء تصويرهم لأحد المشاهد، وكتب: "الأبطال الحقيقيين لفيلم بعد الشر فيلم عيد الفطر المبارك 2023 إن شاء الله في كل سينمات مصر والوطن العربي، وطبعا باقي فريق العمل ربنا يكرمكم ويوفقكم والفيلم يكسر الدنيا على قد تعبكم ده".



على ربيع يوثق كواليس تصوير فيلم بعد الشر



على ربيع يحتفل بالانتهاء من تصوير فيلمه بعد الشر

كما نشر ربيع مقطع فيديو آخر مع ميرنا نور الدين، وكتب: "مبروووك ليكي نهاية تصوير الفيلم النجمه بتاعتنا لازم تتدلع وتتبسط وشكرا على كل حاجة حلوة وربنا يكرمنا إن شاء الله والفيلم يكسر الدنيا، فيلم بعد الشر فيلم عيد الفطر 2023.. ملحوظة أنا اللى جايب الورد".

فيلم "بعد الشر" تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر وشيرين وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

وفى سياق آخر انتهى على ربيع تصوير مسلسله الجديد "نصى الثانى" المكون من 10 حلقات، والذى يخوض به ربيع تجربه دراما المنصات للمرة الأولى، وتدور أحداث العمل خلال حلقات حلقات منفصلة متصلة كل حلقة يقابل على ربيع فتاة جديدة يقع في حبها وتجمعهما العديد من المواقف الرومانسية الكوميدية.

وكان آخر أعمال على ربيع فيلم "زومبى" الذى تم عرضه فى عيد الفطر الماضى، وشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد، سامى مغاورى، ومحمود السيسى وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.