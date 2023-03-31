شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الإمام الحلقة 9.. السُّرى يدبر حيلة للتخلص من ابن الوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت أحداث الحلقة 9 من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى، تخفّى السرّى "حمزة العيلى" لزيارة المطلب ابن عبد الله (وليد فواز) فى سجون ابن الوالى، ويخبره أن الفسطاط تغلى فى الخارج بسبب ما فعله ابن الوالى إذ كان ينتظر أن يحفر قبره بيده لكنه تبين أنه أغبى مما توقع، فقد تسبب فى كوارث أسرع مما كان يتخيل، فضيق الحال يفتك بالناس فى كل مكان، والجنود يشعرون بالغضب بعد خفض رواتبهم وعطاياهم وذبح رجل الأحواف صباح العيد.

وهنا يتعجب المطلب مما فعله ابن الوالى، ويتوقع أن يقطع رأسه فى أقرب وقت ويفكر فى الهرب أو إنهاء حياته بيده، لكن السرّى يطالبه بالصبر، حتى ينتهى من حيلته للتخلص من ابن الوالى.

يتوجه السرّى إلى دكان "حُسن" أروى جودة، ويطلب منها مجموعة من الأعشاب قادرة على إنهاء الحياة بناء على طلب المطلب، ويخبرها أن هناك رجلا يريد أن ينهى حياته بعد ضياع كرامته وعزّته وحريته، وأصبح الموت هو السبيل الوحيد لشفائه، فترفض "حُسن" وتخبره أن وظيفتها تخفيف آلام الناس وليس إنهاء حياتهم، وقبل أن يغادر يسألها أن تحتفظ بطلبه سرا بينهما.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.

استعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.