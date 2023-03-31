شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق الفنان ضياء عبد الخالق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان ضياء عبد الخالق خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وفاة شقيقه هشام عبد الخالق، حيث قال: "انتقل إلى رحمة الله أخي هشام عبد الخالق" .

ويشارك الفنان ضياء عبد الخالق خلال الموسم الرمضاني في مسلسل ضرب نار من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ويعرض على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.