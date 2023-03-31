شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الإمام الحلقة 9.. الشافعى يتمسك بالبقاء فى مصر رغم ظلم ابن الوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت منصةwatch it الحلقة 9 من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى، وتبدأ بدخول زوجة الشافعى غرفته وتكسر عزلته، فتجده جالسًا منكبًا على العلم وجمعه وتدوينه، وتجده أكل بضع حبات من التمر فقط، فتتعجب وتستنكر، ويقول لها: "لقمة من العيش تكفينى إلى يوم تكفينى"، ثم يسألها عن ابنتيه فترد بأنهما فى حيرة، هل نبقى فى الفسطاط أم نغادرها بعد ما حدث على يد ابن الوالى ورجاله؟ فيسألها عن رأيها فترد بأنها تعلم جيدا أنه لن يترك هذا الطريق إلى أن يصل إلى ما يريد.

تطلب منه زوجته بأن يهون على نفسه، وتذكّره ببيت الشعر الذى يقول: وَلا تَجزَع لِحادِثَةِ اللَيالي.. فَما لِحَوادِثِ الدُنيا بَقاءُ

وهنا يكمل الشافعى الأبيات:

وَمَن نَزَلَت بِساحَتِهِ المَنايا

فَلا أَرضٌ تَقيهِ وَلا سَماءُ

وَأَرضُ اللَهِ واسِعَةٌ وَلَكِن

إِذا نَزَلَ القَضا ضاقَ الفَضاءُ

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.

استعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.