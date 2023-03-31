شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 9.. سيارة زياد تتعرض لحريق وأكرم يحاول الانتحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 9 من مسلسل جميلة العديد من التطورات في الأحداث، للعمل الدرامي الرمضاني الذي تقوم ببطولته ريهام حجاج.بدأت أحداث مسلسل جميلة الحلقة 9 بمشهد عتاب زياد لـ جميلة بسبب إخفائها أمر فيديو والدتها شهيرة ويخطئ ويخبرها بأن نرمين أرسلت له الفيديو، وتغضب ريهام حجاج وتطلب منه إما أن يكف عن الحديث مع نرمين أو يعود لها من جديد.

وفي مشهد تالي تملي نرمين على ابنها (يونس) ما يجب أن يقوله لجدته "والدة زياد" قبل زيارتهما لها، تحاول نرمين الإيحاء لوالدة زياد بأن جميلة تكره ابنها، وتريد ابعاده عنها، لكن جدة يونس تحرجها، وتطلب من يونس الانصراف ثم توبخ نرمين على كلامها، تعرض نرمين على الجدة فيديو شهيرة لتدعم موقفها.

وتتواصل أحداث المسلسل، حيث تزور بعد العاملات بالمدرسة شهيرة بالمنزل وتعلم بأمر الفضيحة، تتصل شهيرة بطارق نصار وهي منهارة بسبب الفضيحة وتطلب منه التصرف في الأمر.

تزور جميلة والدتها شهيرة بعد انتشار الفيديو من اجل مساندتها في أزمتها وتحكي لها شهيرة عن حقيقة العلاقة بينها وبين طارق وكيف بدأت، تخبرها جميلة بحل لأزمتها واخبار الجميع ان والدها قام بتطليقها قبل مكالمتها مع طارق في محاولة لتخفيف هول الفضيحة، تخبر شهيرة ابنتها بمدى حبها لجميلة واخواتها.

كما شهدت الحلقة زيارة شيري لـ زياد في العيادة وتحاول التنصل من معرفتها بنرمين في الوقت الحالي، وتؤكد له انها لم تخبرها بشيء، تحاول شيري الدفع بزياد لافتعال مشاكل مع جميلة بطريقة ذكية، تتعرض سيارة زياد للحريق أسفل عيادته.

يصارح هشام نرمين بأنه السبب في حريق سيارة زياد حتى يتهم شريف، يتابعون حديثهما عن زواجهما المستقبليا، ويواصل مصارحته لها بانه المتسبب في نشر الفيديو على السوشيال ميديا.

تزور آيه والدتها شهيرة وتشتبك مع جميلة بسبب "البلطجية" وتثور عليهم شهيرة، وتتلقى جميلة مكالمة من أكرم لتجد مي تحدثها باكية ومنهارة و تخبرها ان أكرم حاول الانتحار.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وتعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا