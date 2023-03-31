شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 9.. جونى يتحدث مع هجرس عن التيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل الكبير أوى 7 بوصول الكبير "أحمد مكى" ومربوحة "رحمة أحمد" المزاريطة، بعد رحلتهما فى القاهرة وخطف مربوحة وإنقاذ الكبير لها وعودتهما لمنزلهما مرة أخرى.

وحاول جونى أن يصلح البيتش باجى ولكنه يتعطل كل مرة، وطلب جونى وهجرس "محمد سلام" بيتزا وفطائر وعندما وصل الأوردر لم يكن مع جونى أموال لدفع الحساب، ولكن هجرس أخرج روزمة أموال من الدولارات وأعطى 100 دولار لصاحب أوردر الأكل، وتفاجأ جونى من أين جاء بتلك الأموال الكثيرة.

تحدث هجرس مع جونى أنه يشارك بفيديوهات على التيك توك ومسابقات كثيرة، لذلك لديه أموال طائلة وبدأ جونى يشاهد فيديوهات على التيك توك للأشخاص وكيف يحققون المشاهدات العالية.

يعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.