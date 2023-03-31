شكرا لقرائتكم خبر عن سره الباتع الحلقة 10.. الفرنسيون يبحثون عن حامد وجنازة زهرة تثير أحزان قرية شطانوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف المعروض على قناة أون، توجيه القائد الفرنسي بيلو أوامره بالبحث عن حامد فى كل منزل، وكل مكان بالبلدة، وتم القبض على الشيخ سليم وعدد من أهل القرية، بعد خروج كل أهل شطانوف فى جنازة زهرة التى قُتلت على أيدى الجنود الفرنسيين، وسيطر الحزن على أهالى القرية بعد مقتل زهرة.

وشهدت الحلقة أيضا في الزمن القريب اعتراف سارة "ريم مصطفى" بحبها لحامد "أحمد فهمى" فى ميدان التحرير بعد فرحتها بتخلى الرئيس محمد حسنى مبارك عن حكم مصر.

وكان حوار دار بين حامد وسارة حول الثورة والمظاهرات، وسارة طلبت من حامد الذهاب إلى ميدان التحرير ويشهد بيان تخلى الرئيس عن منصب رئيس الجمهورية.

وكانت الأحداث تصاعدت فى الفترة الزمنية القريبة عام 2011، وشهدت الحلقة خطاب اللواء عمر سليمان التي أعلن فيها تخلى الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم، ونكتشف من خلال الحلقة كذب وغش الإخوان وخداعهم حتى فيما بينهم فيما يخص فكرة المشاركة من عدمها فى الثورة، وذلك من خلال حوار بين (مريم ومعتصم)، وهذا يكشف الخلايا النائمة داخل المجتمع المصرى.

وكانت الحلقات السابقة شهدت الكثير من الأحداث والمعارك ما بين الفرنسيين والمماليك، وبعد هزيمتهم شر هزيمة هرب المماليك من قرية شطانوف ونابليون يجعلها مقرا للحملة ويعد قائدا من قادته بحكمها من بعده ويسلمه القلعة الجديدة، ويجتمع أهل القرية جميعا ويتناقشون سويا حول موقفهم من الحملة وهل يبدأون بالهجوم على الحملة أم يستسلمون، وينقسم أهل القرية قسمين ما بين مؤيدين للفرنسيين ومعارضين لهم يطالبون بمواجهتهم.

مسلسل (سره الباتع) للمخرج خالد يوسف مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، وهو بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم، ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

ويشارك فى المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمي، ماجد المصرى، أحمد صفوت، أشرف زكي، بيومى فؤد، شريف الدسوقي، الشاعر الكبير جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي.

وتدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".

والمسلسل يعرض على قناة الحياة فى العاشرة مساء، فيما يبدأ عرض المسلسل على شاشة on فى الحادية عشرة ونصف مساء.