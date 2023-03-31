شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله عن منع ابنته من التمثيل: "مقلتش بالمعنى ده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان صلاح عبد الله على التصريحات المنسوبة له بأنه سيمنع بناته من دخول الوسط الفنى"، قائلا: "مقلتش بالمعنى ده، ودا اتقال على دنيا الكبيرة والناس بيستغلوه غلط".

وقال خلال برنامج "أنا والقناع"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، عبر قناة الحياة: "أنا عايش في الشغلانة وشايف المشقة والمشاكل بتاعتها، وأخطر حاجة فيها المشاكل النفسية والعصبية، تبقى الأولى وخايفة تبقى التانية أو التالتة، واللي تحت مش عارف يطلع".

وتابع: "منطقي مش عاوز أشوف بنتي تعاني من اللي زميلاتي بيعانوه، وبنتي كانت حابة وبتيجي معايا المسرح وهي صغيرة، وهي موهوبة، وخليتها تتجه للإعلام وبعد كده خلاص القرار بتاعها، وهي لو عاوزة تمثل تمثل".

وحول سيطرة القناع الصعيدى المحافظ على أفكاره، قال: "في بعض الحاجات بطريقة غير مباشرة، لو لبس معين والموضة الجديدة والفيديوهات، زى أى أب كده، وهو فى أجدع من الصعايدة".