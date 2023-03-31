شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع رمضاني صعب لـ أحمد غزي ينتهي بصفعة من ياسمين عبد العزيز فى مسلسل "ضرب نار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجه الفنان الشاب أحمد غزي أسبوعا صعبا في رمضان خلال أحداث مسلسل ضرب نار الذي يؤدي فيه شخصية طارق، حيث بدأ بمشاجرة في الشارع انقذه منها جابر الكومندا (أحمد العوضي) وختم الأسبوع بصفعة من أخته مهرة (ياسمين عبد العزيز) في الحلقة الثامنة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشهد الصفعة التي تلقاها طارق في نهاية الحلقة الثامنة بعدما دخل في شجار مع أخته لإحساسه بالإهانة أمام أصدقائه بسبب اقتحامها المكان الذي يدخن فيه السجائر والمخدرات وطلبها من الرحيل معها، ليعبر عن ضيقه منها ما يستفزها لتصفعه ليقرر تركها والهرب.

وقد شهدت بداية الحلقة تواصل طارق مع أفراد من دول أوروبية، يحاولون إقناعه بالسفر إليهم وإغرائه بالثراء والفتيات، إلا أن صديقه عمدة موزع المخدرات يحذره من خطورتهم، وأنهم سيدفعون به إلى الحروب والقتل وليس إلى الجنة كما يتخيل. فيما يبدأ في تجاهل روبي رغم محاولاتها المتكررة للاتصال به .

وخلال الأسبوع الأول من رمضان واجه غزي مجموعة من اللصوص في الشارع كادوا يتغلبون عليه، لولا تدخل جابر الكومندا وإنقاذه له، بعدها يكتشف المشاهدون في الحلقات التالية المزيد من المشاكل التي يتورط فيها طارق بدءًا بأصدقاء السوء الذين يدخلونه عالم التعاطي بسجائر الحشيش، حتى تعرفه على روبي فتاة المدمنة التي يتورط معها عاطفياً وتتسبب في دخوله شجار مع بعض الشباب في أحد الملاهي الليلية لينتهي الأمر به في قسم الشرطة قبل أن يُخرجه زيدان الذي يرغب في الزواج من مهرة.