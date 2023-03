شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مرسي عن مشاركته في "الكبير أوي": أنا من "فانز" مكي ورحمة أحمد "مشعة" طاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد الفنان علاء مرسي إشادات واسعة بعد ظهوره المميز الحلقتين الماضيتين في مسلسل "الكبير أوي 7"، بدور عم "فخري"، المريض النفسي الذي قام بخطف مربوحة (رحمة أحمد) أثناء رحلتها إلى القاهرة برفقة الكبير أوي (أحمد مكي).

وأعرب علاء مرسي لـ الخليج 365 عن سعادته البالغة بالنجاح الذي حققه بظهوره في "الكبير أوي 7"، وعن كواليس مشاركته في العمل، قال إن المسلسل كان خطوة عظيمة ومهمة قام بها، كما أنه تشرف بالمشاركة به، متابعا أن الكواليس برفقة أحمد مكي وأحمد الجندي رائعة، وأن كاست العمل مميز، كما أن رحمة أحمد ممثلة مشعة لها طاقة كبيرة ويتمنى لها مستقبل كبير.



وأشار أن دوره في المسلسل هو شخصية "فخري"، وهي اختراع الجندي ومكي وكتاب العمل، موضحا: "أنا شخصيا حبيتها لعشقي للسايكو دراما، وأعتقد سابت أثر ونجاح كبير، هي شخصية أكيد صعبة التنفيذ ولكن الحمد لله تم التوفيق فيها من ربنا، ثم من صناع العمل".

وعن تعاونه مع الفنان أحمد مكي، أشار أنها ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها مع مكي، إذ أنه شاركه من قبل في السينما منذ سنوات، متابعا: "واستمتعت جدا بإبداعه، وأنا من الفانز بتوعه، وهو ممثل مبدع ونجم كبير وكمان مخرج وكاتب عظيم، وهو ليس بتصنيف كوميدي فقط، وإنما هو ممثل شامل ومبدع".



