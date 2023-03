شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يتصدر ترند تويتر بعد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل سره الباتع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم أحمد فهمى ترند موقع التغريدات القصيرة "تويتر" بعد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف، حيث حصد فهمى إشادات الجمهور حول شخصية حامد التي يجسدها في العمل لاسيما وأنه يقدمها بعيداً عن الكوميديا المعتادة عليه ولكنه يظهر فيها بشكل خفيف وبسيط، وهو ما جعله يتصدر ترند تويتر أكثر من مرة منذ انطلاق عرض المسلسل .



احمد فهمى يتصدر تويتر

مسلسل سره الباتع مستوحى من رواية الكاتب الراحل يوسف إدريس، ويعرض يومياً على قناة ON الساعة 7.30 مساء والإعادة الساعة 6.15 صباحاً والساعة 11.15 صباحاً، وعلى قناة ON دراما الساعة 6.15 مساء والاعادة الساعة 3 صباحاً والساعة 9.15 صباحا، كما يعرض على قناة الحياة الساعة 12 منتصف الليل والاعادة الساعة 8 صباحاً وعلى قناة الحياة دراما الساعة 8.45 مساء والاعادة الساعة 1.45 صباحاً والساعة 10.30 صباحاً بجانب العرض على منصة watch it الساعة 6.30 مساء.

مسلسل سره الباتع من بطولة أحمد فهمى، ريم مصطفى، أحمد السعدنى، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

ويشارك فى المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمي، ماجد المصرى، أحمد صفوت، أشرف زكي، بيومى فؤد، شريف الدسوقي، الشاعر الكبير جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي.