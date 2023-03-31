شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تفقد أبناءها وأموالها في الحلقات الأولى من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة خلال الأسبوع الأول من رمضان العديد من الأحداث الكوميدية، إذ إن يسرا لم تحصل على لحظة راحة واحدة منذ وصولها إلى القاهرة، بدور "دكتورة سميحة" العائدة من كندا مع ولديها لاستلام ميراثهم من زوجها المتوفى بعد هجرة دامت 25 سنة.

بدأت المواقف أولاً بفقدان الحقيبة التي تحمل جوازات سفر ابنتها سماح (ميان السيد) وابنها سامح (آدم الشرقاوي)، ثم تكتشف أن شقتها في وسط البلد بيعت لشخص لا تعرفه، وتتورط في قضية اقتحام الشقة التي لا يمكنها إثبات ملكيتها لها، وأثناء هذا تفقد ابنتها سميحة مع الحقائب التي تحمل ملابس الأسرة كلها، ثم تفقد ابنها سامح أيضاً الذي لا يعرف شيئاً بالقاهرة، وهكذا يهيم الثلاثة في القاهرة بلا أوراق أو أي أموال، وبملابس لا تخصهم، حيث تُضطر يسرا لارتداء ملابس تخص شيماء سيف، بينما يرتدي آدم ملابس محمد ثورت.



يسرا

كما تفقد دكتور سميحة أيضاً جواز سفرها وهاتفها المحمول بسبب فرقية (شيماء سيف)، وبنهاية حلقات الأسبوع تنال هدنة أخيراً بالعثور على ابنيها وحقائب الملابس، لتستعد لخوض معارك استعادة أملاكها بدون أي أوراق أو مستندات أو أموال.

يشارك في بطولة "1000 حمدلله ع السلامة" بجوار يسرا كل من: مايان السيد، عنبة، بيومي فؤاد، محمد ثروت وشيماء سيف، أحمد عبد الوهاب، ومحمد محمود وإيمان السيد، علاء مرسي وسماء إبراهيم، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.