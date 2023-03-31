شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان خليل توضح علاقة شخصية دنانير بالإمام الشافعى في مسلسل رسالة الإمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت الفنانة جيهان خليل، بعض التفاصيل الخاصة بشخصية دنانير التي تقدمها في مسلسل رسالة الإمام مع النجم خالد النبوى والذى يتم عرضه في شهر رمضان الجارى، خاصة بعدما تلقت أكثر من سؤال حول علاقة دنانير بالامام الشافعى، وكتبت جيهان على حسابها بموقع "فيس بوك":"توضيح بسيط لكل من سأل دنانير بتقرب إيه للإمام وهل هي من محارمه، وليه هي بشعرها أمام الإمام فده مش خطأ مني أو من الصناع".

وأضافت جيهان:"بالعكس كل تفصيلة تم تدقيقها مسبقا وبكل بساطة تاريخياً، فهي دنانير أم محمد أبو الحسن وهو آخر أبناء الإمام، وذلك متفق عليه في جميع المراجع، كما أنه مثبت في وصية الإمام الشافعى الموجودة حتى الآن، كما أن الأحداث المقبلة ستوضح أكثر العديد من الأمور الخاصة بشخصية دنانير وعلاقتها بالإمام الشافعى".



جيهان خليل

مواعيد عرض مسلسل رسالة الامام

مسلسل رسالة الامام يعرض على قناة dmc الساعة 6:30 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6 صباحا والإعادة الثانية الساعة 11 صباحا، وتعرض على قناة cbc الساعة 12.15 صباحاً والإعادة الساعة 5 صباحاً، أما على قناة الحياة الساعة 10.45 مساء والاعادة الساعة 9.15 صباحاً بجانب العرض على منصة watch it الساعة 6.30 مساء.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون ، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

واستعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخى يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، لاسيما أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، بالإضافة إلى أن الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين فى البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.



جيهان خليل بشخصية دنانير فى مسلسل رسالة الامام