مسلسل ضرب نار الحلقة 9.. هل يُقبض على العوضي بعد عمله في الأدوية المغشوشة؟

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن عرض الحلقة الجديدة من مسلسل ضرب نار الحلقة 9، بعد التشويق الكبير الذي شهدته الحلقة الماضية وبداية عمل جابر (أحمد العوضي) في توزيع الأدوية المغشوشة برفقة سامي (أحمد الرافعي)، ومراقبة زيدان (ماجد المصري) له، وذلك بعد زواجه من مهرة (ياسمين عبد العزيز).

مسلسل ضرب نار الحلقة 9

ومن المتوقع أن يشهد مسلسل ضرب نار الحلقة 9، رد فعل أخوة مهرة بعد ضربها لطارق (أحمد غزي)، وهل يقبض على جابر بعد عمله في الأدوية المغشوشة والمزورة بعد معرفة زيدان بذلك، وكيفية تصرف مهرة، وهل يتدخل زيدان في ذلك؟

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار 9

تعرض الحلقة 9 من مسلسل ضرب نار الليلة على شاشة قناة on الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.