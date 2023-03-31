شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 9.. مواعيد العرض والإعادة على cbc وcbc دراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل عملة نادرة الحلقة التاسعة تعرض مساء اليوم الجمعة الساعة 7.30 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وتعرض على قناة CBC دراما الساعة 8.45 مساء والإعادة الساعة 4.30 صباحاً والساعة 9.15 صباحاً والساعة 3.30 مساء بجانب العرض على Watch it الساعة 8 مساء.

وشهدت الحلقة الثامنة من المسلسل إرسال شخص مجهول صورة أنس (ندا موسى) مع عصام أبو عصاية (هشام عاشور) لوالدها عبد الجبار (جمال سليمان) الذى صدم بعدما رأها وأخبر أبناءه بالأمر فقرر مسعود (أحمد عيد) أن يحمل سلاحه ويذهب لعائلة أبو عصاية ويطلق عليهم النار، وعندما رأته زوجته سميرة يحمل السلاح ذهبت على الفور وأبلغت أمه (فريدة سيف النصر)، فذهب عبد الجبار وراءه مسرعا وأوقف ضرب النار، كما أوقفه حسن أبو عصاية (كمال أبو رية) كذلك من عنده.

واكتشفت أنس أن والدها هو من خطف عبيدة ابن قريتهم، بعدما كتب في الجورنال عن ظلم كبار النجع، وكان رجاله عذبوه وضربوه، وذهبت أنس لأم عبيدة "عايدة فهمي" ووجدت حالتها سيئة بعد غياب ابنها، فقررت أنس أن تهرب عبيدة من المنزل، فلجأت لحيلة بأن وضعت "منوم" فى الشاى لرجال والدها وعندما ناموا دخلت وفكت قيد عبيدة وهربته ليلاً.

أبطال وقصة مسلسل عملة نادرة

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، محمد فهيم، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، أحمد فهيم، نهى صالح، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وتستمر نيللى كريم في طرح قضايا المرأة خلال العمل مثلما اعتادت على ذلك في مسلسلاتها الماضية، إذ تدور الأحداث حول نادرة السيدة الصعيدية التي تخوض صراعا شرسا مع عائلة زوجها بعد وفاته وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، وتخوض حربا من أجل الحصول على حقوقها.