شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل "شكلب" يزلزل الفسطاط ويشعل الأحداث فى "رسالة الإمام".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصلت أحداث الحلقة 8 من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى ببحث محمد علاء "صهيب" عن "شكلب" أحمد عبدالله محمود فى الصحراء خاصة أن أهله يشعرون بغضب كبير وإذا حدث له شر سيشعل ذلك نارًا الفتنة فلا قانون يحكم غضب الأحواف.

ويعثر الأحواف على أحد رجال نضال الشافعى ويسأله صهيب عن شكلب وتحت تهديد السلاح يقر بأن "الجروى" سلّمه لابن الوالى وخلال خروج المصلين من المسجد بعد الانتهاء من صلاة العيد يحضر جنود ابن الوالى "شكلب" فى قفص ويتم ذبحه أمام العامة من الناس.

وفى مشهد آخر يصل الإمام الشافعى برفقة البويطى إلى أرض الفسطاط وتستقبله بناته بالدموع ويبدأ فى توزيع الهدايا عليهن قبيل عيد الأضحى لكن مشهد ذبح "شكلب" أمام المصلين ليلة العيد يفسد فرحة بيت الشافعى ويعيش الشافعى فى عزلة داخل بيته ولا يأكل إلا القليل.

ويجتمع الأحواف بعد وصول نبأ قتل "شكلب" إليهم ويتوعدون بثأر قاس يزلزل أصداء مصر كلها ورد كرامتهم.