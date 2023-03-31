شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يستعيد ذكريات مشاركته مع منتخب الكرة الطائرة فى بطولة العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان أمير كرارة جمهوره ومتابعيه صورا له عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، حيث كان كرارة - آنذاك - فى مرحلة المراهقة رفقه المنتخب الوطنى، أثناء فترة مشاركته فى بطولة العالم بإندونسيا لكرة الطائرة، وعلق كرارة على الصور: "أحلى أيام عمرى منتخب مصر بطولة العالم فى إندونسيا من 28 سنة".



امير كرارة مع اصدقائه في المنتخب



امير كرارة رفقه زملائه



امير كرارة فى صفوف منتخب مصر للكرة الطائرة

وفى سياق آخر يعرض لـ أمير كرارة مسلسل سوق الكانتو يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.