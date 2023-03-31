شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تمازح رضوى الشربيني بمشهد من ضرب نار: آسفين على البشاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازحت الفنانة ياسمين عبد العزيز الإعلامية رضوى الشربيني، حيث نشرت صورة لمشهد لها من مسلسل "ضرب نار"، وهي تقوم بغسل قدم زوجها جابر (أحمد العوضي) للتخفيف عنه من جهد عمله طول اليوم، خلال أحداث الحلقة 8 من العمل، وعلقت عليها عبر حسابها على "فيسبوك"، موجهة حديثها إلى رضوى الشربيني، قائلة: آسفين من بشاعة المشهد"، لترد عليها الأخيرة: "بقولك يا مهرة"، وسط تفاعل كبير من متابعيها.

ملخص أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 8

بدأت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 8 بحفل زفاف جابر (أحمد العوضي) ومهرة (ياسمين عبد العزيز)، مع حضور زيدان (ماجد المصري) الذي هنأ جابر ومهرة، وأهداها خاتم ألماظ بمناسبة زفافها، ولكن مهرة ترفضه، وتخبره أن هديتها زواجها من جابر، ثم خلال الأحداث يبدأ العوضي العمل في الأدوية المغشوشة برفقة سامي (أحمد الرافعي).



ضرب نار

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.