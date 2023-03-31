شكرا لقرائتكم خبر عن حضرة العمدة الحلقة 9.. هل السر الذى يخفيه صلاح عبد الله السبب فى اقتحام منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم شخص مجهول منزل شيخ البلد "صلاح عبد الله" خلال أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبى، أثناء جلوسه على مكتبه، وأخذ أحد الكتب الكبيرة فى مكتبته وقام بضربه فوق رأسه ضربة عنيفة، فهل ستؤدى تلك الضربة لموته؟ وهل السر الذى يخفيه عن تل شبورة هو السبب فى اقتحام هذا المجهول لمنزله ومحاولة قتله؟ كل هذا سيتضح خلال أحداث الحلقة التاسعة.

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.