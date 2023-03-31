شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز مخيون يطرد أمير كرارة من العمل بـ"سوق الكانتو".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 8 من مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة والذى يعرض على شاشة قناة dmc بالتزامن مع عرضه على منصة watch it بضرب "طه القماش" لـ"مجاهد" بعد علمه أن "جابر" وراء القبض عليهم ودخولهم السجن وقتل صديقه "حمدي".

وتفاجأ "حسانين" عبد العزيز مخيون بهجوم الشرطة على دكانه ومنزله ليخبره المفتش أن لديهم أمر بتفتيش منزلهم بعد القبض على طه القماش "أمير كرارة" أثناء تهريبه لزجاجات الخمور مما تسبب فى صدمة شديدة لكل الحاضرين.

ويستغل "شحاتة" محمود البزاوي موقف أمير كرارة ويقوم بإشعال النيران ضد الأخير وهز مكانته عند جده "حسانين" وأثناء تفتيش المنزل تخفى "عيشة" أدوات تقطير الكحول الخاصة بـ"طه" ليكشف أمرها “شحاته” ويفضح أمره ويؤكد لجده أن الشرطة محقة ولا تفترى على حفيده كما كان يعتقد وبعد خروج طه من السجن يقرر جده طرده من السوق.

وفى مشهد آخر نجح "رشاد" فتحى عبد الوهاب فى العثور على الحُجة التى ستجعله كبير السوق بدلا من "حسانين" وحرص على إخبار "فاطمة" مها نصار ليطلب منها الزواج فتخبره قائلة: "ما دام لقيت الحجة فاللى قلبى يقول عليه موافقة بيه".