شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 9.. مواعيد العرض والإعادة على ON وON دراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة التاسعة تعرض مساء اليوم الجمعة حصريًا على قناة on الساعة 6.15 مساء والإعادة الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، هذا بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء.

وشهدت الحلقة الثامنة من المسلسل وصول الكبير (أحمد مكى) لصاحب السيارة الأنتيكا فى عزبته واتضح أنه النجم أحمد السقا، وذلك لمعرفة مكان زوجته مربوحة، وتحدث السقا أن مربوحة بالفعل موجودة فى العزبة و أنها فى قمة الجمال والرقى، وبعد كلام السقا بدأ الكبير يغضب واتضح أن السقا يتحدث عن الفرسة التى يقتنيها فى عزبته وعدد الأحصنة التى لديه، وفهم الكبير سوء الفهم الذى حدث بينهما، وأنه يسأله على زوجته.

وبدأن الكبير(أحمد مكى) فى البحث عن مربوحة بعد مغادرته لمنزل أحمد السقا، فى 3 أماكن متواجد بها العربية الأنتيكا التى ركبتها مربوحة مع خاطفها فخرى، ووصل لأول منزل فتح له خاطف مربوحة لكن بشكل متنكر كأنه عجوز يجلس على كرسى متحرك، وكان فى الخارج يلتقط نفادى "حاتم صلاح" سيلفى وكانت مربوحة فوق وهى مربوطة تحاول تستنجد بهم، وعند خروج الكبير ليتجه إلى منزل آخر مسك الموبايل واسترجع ذكرياتهما معا ويتفرج على الصور حتى أخذ باله أن مربوحة ظهرت فى الصورة التى أخذها نفادى فى الخلف، ورجع مسرعا لينقذها وبالفعل أنقذها وعبر عن حبه لها.

قصة مسلسل الكبير اوى 7

وتدور أحداث الجزء السابع بعد عام من زواج الكبير أوى ومربوحة، حيث تقع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.

أما جونى فما زال فى رحلته فى البحث عن اكتشاف ما يريده فيقوم بعمل مشاريع يحاول انجاحها وأحدثها العمل لايف كوتش فى المزاريطة، فيما يظهر الأخ الثالث وهو حزلئوم يدير أعماله الاستثمارية، ويقرر شراء مصنع كبير للشربات ولكن كعادته يقع فى العديد من المشاكل والمفارقات الكوميدية.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.