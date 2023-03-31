شكرا لقرائتكم خبر عن عملة نادرة الحلقة 9 .. هل ستواجه ندا موسى أبوها باختطاف عبيدة وتعترف بتهريبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما علمت أنس "ندا موسى" أن أبوها عبد الجبار "جمال سليمان" هو الذى اختطف عبيدة ويعذبه فى حجرة بالمنزل، قررت أن تهربه بعدما رأت أمه والحالة التى وصلت إليها، فوضعت منوما للحارس الذى يحرسه بكوب من الشاى، وعندما نام دخلت الحجرة وفكت قيوده وهربته، فهل ستواجه أنس أبوها باختطاف عبيدة وتعترف أنها من قامت بتهريبه هذا ما سنعرفه فى الحلقة التاسعة.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.