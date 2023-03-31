شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يهنئ زوجته بعيد ميلادها: كل سنة وأنتى طيبة يا أحلى أم فادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان حسن الرداد صورة لزوجته الفنانة إيمى سمير غانم، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، بمناسبه عيد ميلادها، معلقا عليها: "كل سنة وأنتى طيبة يا روح قلبى وعقبال مليون سنة كلها صحة وسعادة وهنا يا أحلى أم فادى فى الدنيا".



تغريدة حسن الرداد

حسن الرداد وإيمى سمير غانم فى دراما رمضان الإذاعية

وفى سياق آخر تعود الفنانة إيمى سمير غانم للمشاركة فى السباق الرمضانى الحالى 2023 من خلال مسلسل إذاعى كوميدى جديد بعنوان "رأس رجاء وصالح"، برفقة زوجها الفنان حسن الرداد، وذلك بعد غيابها الأعوام الماضية عن المشاركة الدرامية، حيث ابتعدت عن الدراما التليفزيونية منذ 4 أعوام، وعامين عن الدراما الإذاعية.

يشارك فى بطولة المسلسل الإذاعى "رأس رجاء وصالح"، بجوار إيمى سمير غانم وحسن الرداد، الفنان بيومى فؤاد، ومن المقرر أن يذاع العمل طوال أيام رمضان الساعة 2:10 ظهرًا، عبر إذاعات "راديو النيل" وهى: نغم إف إم، ميجا إف إم، شعبى إف إم، راديو هيتس.

آخر أعمال إيمى سمير غانم الدرامية

يذكر أن آخر أعمال إيمى سمير غانم التليفزيونية مسلسل "سوبر ميرو"، الذى عرض فى رمضان 2019، وشاركها بطولته كل من والدها الراحل سمير غانم، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، إنعام سالوسة، ملك قورة، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيى، وإخراج وليد الحلفاوى.

كما شاركت عام 2021 فى المسلسل الإذاعى "اتنين فى واحد"، وشاركه بطولته دياب، أشرف زكى، وكانت تدور أحداثه حيث تعمل سناء مدرسة فى إحدى المدارس الخاصة وتتصف بالاحترام واللباقة وحب الناس، يقع لها حادث كبير يتسبب في خلل بالمخ يجعلها بالليل شديدة الاحترام وبالنهار شديدة الإجرام ويطاردها الجميع.