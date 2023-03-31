شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى :شخصية الحاجة "صفصف " ستظل علامة شعبية فى الدراما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت النجمة هالة صدقى لـ الخليج 365، عن أسباب موافقتها وتحمسها لدورالحاجة صفصف فى مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان قائلة : الحاجة صفية هى امرأة موجودة بالفعل فى مجتمعنا، ربت أولادها على الرجولة والشهامة والخير، لا سيما أنها وزوجها عبدالجواد كانا من كبار السيدة زينب، كما تعد «صفية» عمود البيت وهى التى تحرك الأحداث مع أولادها وهى ميزان العدل فى البيت، ولديها ولدان هما الحاج سيد «أحمد فهيم»، وجعفر العمدة «محمد رمضان»، والحقيقة عندما قرأت السيناريو فرحت للغاية، خاصة أننى سأعمل مع المخرج محمد سامى، ووافقت على الفور.

وتابعت : شخصية صفية أو «صفصف» مرحة للغاية، خاصة أنها شخصية قوية وحاسمة ولا ترض بالغلط، سواء من أبنائها أو من زوجات ابنها جعفر العمدة، واللمسات الكوميدية هى نابعة من الشخصية، بالإضافة إلى أن المخرج محمد سامى وظف الحس الكوميدى، واللزمات الكوميدية كانت مكتوبة فى السيناريو، وتم توظيفها لتخدم الدراما فى الأحداث، والحقيقة لأول مرة أجد مخرجا يمنحنى مصطلحات كوميدية بهذا الشكل، وأثناء التصوير كنت أقوله «أنت عندك حس كوميدى عالى الجودة»، وكنت أطالبه بإخراج عمل كوميدى،، وللعلم صفصف ستظل علامة فى تاريخ الدراما الشعبية فى مصر .

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، عماد صفوت، أحمد عبد الله.