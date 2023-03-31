كما ولدتها امها .. انجي خوري عارية علي حمام السباحة بوصلة رقص هزت الشباب.. ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري

ياسمين عبد العظيم - القاهرة - الجمعة 31 مارس 2023 10:23 صباحاً - نشرت الفنانة السورية إنجي خوري صورة تجاوزت فيها جميع الخطوط الحمراء عبر حسابها على اليوتيوب وقوبلت هذه الصورة علي انتقادات واسعه حول هذه الاطلاله القوية منها والمثيرة بدرجة كبيرة

حيث نشرت أنجي خوري عدة صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بفستان أصفر شفاف مكشوف بدرجة كبيرة جدا من ناحية الصدر والكتفين وكشف عن جزاء كبير من جسدها بدرجة كبيرة للغاية

وقبل عدة أسابيع ظهرت أنجي خوري مرتدية البكيني الأسود الذي جعلها في انتقادات واسعه وتعرضت للقصف بالتعليقات.

مشيرة إلى أن حجم صدرها ظهر في الصور كبيرا جدا واظهرت جسدها المتناسق والرشيق بدرجه كبيره وقال المتابعون لانجي خوري تتعمد الظهور بهذه الاطلالات وكذلك تتعمد اجراء العمليات لتحسين قوامها وتدبير اجزاء معينه في جسدها نفسي اشوفك مره واحده ولو عاريه تماما من دون ملابس