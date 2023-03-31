جورج وسوف يكشف مجدداً عن رأيه في لجان تحكيم برامج المواهب

كشف النجم السوري القدير جورج وسوف تفاصيل الاتصال الأخير مع ابنه وديع قبيل وفاته، خلال حلول المطرب الكبير ضيف الإعلامي السعودي علي العلياني أمس (الأربعاء) في برنامج "مراحل".

وقال "الوسوف": "طبعاً بذكر، صحيت من النوم قالولي وديع راح المستشفى بدو يشوف الحكيم ويرجع. كلّمته قالي بابا أنا نص ساعة... إنه راح يعمل فحص يشوفه بعد العملية كيف. قالي نص ساعة بكون بالبيت". وأضاف: "وهي هالنص ساعة... رحت عالمستشفى غايب عن الوعي، شفته بعيني انه مات قبل ما يقولوا مات".

وفي سياق آخر من الحلقة، عبّر "سلطان الطرب" مجدداً عن رأيه في لجان تحكيم برامج المواهب قائلاً: "أبداً ما قسيت. لجنة الحكم اللي بدها تقيّم شباب طالعة بدهم يصيروا فنانين، بدهم يكونوا ناس أكاديميين، بكونوا أكبر مني بكتير ومخضرمة بتعرف باللحن والمقامات... اللي ذكرتهن على راسي كلهن فنانات حلوين وشقوا طريقهن بشكل كتير حلو وعندهن أرشيف كتير حلو وعندهن جمهور لا يُستهان به".

وأضاف: "بدك واحد يعرف بالموسيقى أول شي، بعدهم شباب وصبايا صغار عم يغنّوا برافو، في من الشباب اللي عم يقيّموا أوكي، في منهم اللي بلحن وبيعزف عود وبيعرف المقامات... مخضرم بالفن... بدو يكون إنسان بتشرف بالفن عن علم وعن فهم ليقيّم واحد عم يغني"، مؤكداً أنه لا يشعر أبداً بالندم بسبب هذا الرأي، بالقول: "أنا ما هنت بكل احترام حكيت أنا".

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