شكرا لقرائتكم خبر عن قصة ياسمين عبد العزيز والعوضى فى مشاهد تمثيل حفلات الزفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزوج النجمان ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضى، فى عام 2020 ولكنهما لم يقيما حفل زفاف فى الحقيقة وأكتفى بالإعلان عن زواجهما، ولكن فى مسلسلاتهم وفى التمثيل أقام الزوجين حفلى وأرتدت النجمة ياسمين عبد العزيز الفستان الأبيض مرتين.



العوضي وياسمين عبد العزيز



العوضي وياسمين عبد العزيز

المرة الأولى فى مسلسل "اللى مالوش كبير" وعرض رمضان 2021 وتزوجت من أحمد العوضى وأقاموا فرح كبير خلال أحداث المسلسل وأحيا حفل الزفاف المطرب عمر كمال، والمرة الثانية فى دراما رمضان هذا العام فى مسلسل ضرب نار وتزوجت مهرة "ياسمين عبد العزيز" من حبيبها جابر "أحمد العوضى"، ولذلك احتفل الزوجين بزفافهما مرتين فى التمثيل.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل ضرب نار من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين