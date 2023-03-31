شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى : محمد رمضان عارف الجمهور عايز إيه والعمل معاه إضافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت الفنانة الكبيرة هالة صدقى وسط حفاوة وإشادات الجمهور ورواد السوشيال ميديا، بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل " جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، وتحديدا بشخصية " صفصف" التى قدمتها فى العمل

وعن تعاونها مع بطل العمل محمد رمضان، أكدت الفنانة هالة صدقى لـ الخليج 365 : "محمد رمضان من النجوم أصحاب الجماهيرية، والحقيقة أن هناك كيمياء بينى وبينه، وتعاونا من قبل فى «آخر ديك فى مصر»، ولدينا رصيد عند الجمهور، ولذلك تجربة «جعفر العمدة» نجحت، خصوصا أن محمد رمضان أصبح لديه الوعى الكافى بما يطلبه الناس ويحبوه، فضلا عن أن شخصيته أصبحت مختلفة للغاية عما ظهر عليه، والتعاون مع محمد رمضان سيكون إضافة لى وهذا كلام صادق".

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ 3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة)، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، عماد صفوت، أحمد عبد الله.