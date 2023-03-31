شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الشيوي يجتمع بفناني المسرح القومى ويستمع لأحلامهم الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الفنان الدكتور أيمن الشيوي بفناني المسرح القومي بعد توليه إدارته في حضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والفنان محسن منصور مدير المسرح الحديث والفنان يوسف إسماعيل مدير المسرح القومي الأسبق واعتذر عن الحضور الفنان إيهاب فهمي بسبب دور برد طارئ.

دار الحديث بين فناني المسرح القومي وبين مديره الجديد حول أحلام الفنانين للمسرح القومي في الفترة القادمة، كما توجه الجميع بالشكر للفنان إيهاب فهمي لجهوده في قيادة المسرح في الفترة السابقة .

الدكتور أيمن الشيوى، من مواليد محافظة الدقهلية، حصل على بكالوريوس الإعلام، من جامعة القاهرة، قسم الإذاعة والتليفزيون، عام 1986م، كما حصل على بكالوريوس التمثيل والإخراج، من المعهد العالي للفنون المسرحية، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، عام 1991، وحصل على دبلوم الدراسات العليا، من قسم الإخراج الدرامي، بتقدير عام جيد جداً، عام 1993، ثم حصل على الماجستير والدكتوراة.

شارك فى العديد من الأعمال المسرحية والدرامية التليفزيونية والسينمائية ، ومن أبرزها "الملك لير، همام فى أمستردام، الخواجة عبد القادر، شيخ العرب همام، آخر ملوك الصعيد، النهاية، قابيل، وغيرها من الأعمال، كما عمل مخرجاً بالتليفزيون المصرى، ثم بقطاع الإنتاج الدرامى باتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما عمل مصوراً ومخرجاً للأفلام التسجيلية بالهيئة العامة للاستعلامات.

كما عمل أيمن الشيوى عميدًا لكلية العلوم السينمائية والمسرحية، بجامعة بدر، والمُشرف العام على وحدة أكاديمية الفنون بالإسكندرية، عام 2011، وعضوًا للجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة 2012.

وشارك فى العديد من المهرجانات المسرحية، وحصل على الكثير من الجوائز، منها (جائزة مهرجان سيراكوزا، ومهرجان سيشيليا المسرحى بإيطاليا).