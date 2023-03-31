شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان الشماشرجي عن مشاركتها في مذكرات زوج: اترعبت لما لقيتني قدام طارق لطفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة جيهان الشماشرجي عن كواليس دورها في مسلسل "مذكرات زوج" الذي يعرض حاليا في الموسم الرمضاني الحالي، برفقة الفنان طارق لطفي، حيث تقوم بدور "هدى" فتاة تعمل بمجال التمثيل.

مذكرات زوج الحلقة 7

وقالت جيهان الشماشرجي خلال حلولها ضيفة ببرنامج "قبل ما تفطر بكتير" على "نجوم إف إم"، مع يوسف التهامي وسارة النجار، إن دورها في مسلسل مذكرات زوج يدور حول "هدى" وهي فتاة تحاول شق طريقها بمجال التمثيل حيث تؤدي أدوارًا في المسرح وهي شخصية حرة ومنطلقة.

وأوضحت أن "هدى" تلتقي خلال الأحداث بـ طارق لطفي وتنشأ بينهما علاقة حب في ظل مروره بأزمة منتصف العمر، في ظل وجود أزمات كبيرة بشأن زواجه ومستقبله الوظيفي.

وعن ترشيحها للدور، قالت: "أول لما كلموني قالولي دور أمام طارق لطفي أنا اترعبت لأنه حاجة كبيرة جدا، وتساءلت.. هو أنا شاطرة؟"، موضحة: "الفرصة عندما تأتي تكون لشخص بحاجة لأن يكون في هذا المكان"، مشيرة إلى أنها تعرفت على طارق لطفي خارج لوكيشن التصوير في البداية، موضحة أنه فنان على ذوق كبير ويراعي كل شيء داخل العمل الفني.

مواعيد مسلسل مذكرات زوج الحلقة 8

ويعرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 8 الليلة على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، كما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.