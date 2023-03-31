شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Shazam! Fury of the Gods يتخطى أول 100مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطى فيلم Shazam! Fury of the Gods أول 100 مليون دولا، حيث وصلت الإيرادات إلى 103 ملايين و 422 آلاف دولار منذ طرحه يوم 17 مارس الجارى بدور العرض المختلفة حول العالم، العمل من إنتاج شركة Warner Bros، ووصلت مدة العمل إلى ساعتين و10دقائق.

وأنقسمت إيرادات فيلم Shazam! Fury of the Gods بين 47 مليونا و 622 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و 55 مليونا و 800 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

وكانت قد انضمت الممثلة الأمريكية لوسى ليو لفيلم Shazam! Fury of the Gods، العمل الذى يعد الجزء الثانى من فيلم Shazam، ومن المقرر أن تلعب ليو شخصية شريرة جديدة تدعى Kalypso.

العمل الجديد سيكون من إنتاج شركتى New Line و DC Films، وتنضم ليو إلى النجم زاكاري ليفي، الذى يعيد تمثيل دوره في سلسلة الأفلام، جنبا إلى عضوين جديدين في فريق التمثيل راشيل زيجلر وهيلين ميرين، اللتان ستلعبان دور الشرير هيسبيرا، ابنة أطلس وشقيقة كاليبسو.

وعاد ديفيد إف ساندبرج لإخراج السلسلة، على أن يكتب سيناريو العمل نري جايدن، الفيلم الجديد Shazam! Fury of the Gods مستوحى من شخصية دي سي التي أنشأها بيل باركر وسي سي سي بيك.

على أن يدور الجزء الثانى من فيلم Shazam! Fury of the Gods ، حول قصة المراهق بيلي باتسون الذي، عند تلاوته للكلمة السحرية “SHAZAM!” تم ضربه من قبل البرق الحي للآلهة وتحول إلى بطل خارق بالغ يدعى Shazam.

ليو شاركت في بطولة الدراما الشعبية Elementary لمدة سبعة مواسم، كما شاركت مؤخرًا فى المسلسل الكوميدى Why Women Kill، وعلى الجانب السينمائى، تشتهر ليو بأدوراها فى أفلام Charlie’s Angels وKill Bill.