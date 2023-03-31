شكرا لقرائتكم خبر عن يا ترى راوية هتعمل إيه بعد القبض على طه القماش في سوق الكانتو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتفاعل متابعو مسلسل سوق الكانتو مع علاقة طه القماش "أمير كرارة"، وراوية "مى عز الدين"، منتظرين اللحظة التي سيعلن فيها الثنائى عن مسار هذه العلاقة، ألا أنهما يواجهان مجموعة من المشكلات التي تعطل سير هذه العلاقة.



سوق الكانتو



سوق الكانتو

بدأ طه وراوية فى التقرب أكثر لبعضهما البعض بعد سفر الأول إلى الإسكندرية للانتهاء من بعض المهام المتعلقة بـ عمله، وللقاء راوية، ألا أنه واجه والدتها "شيرين" التي قامت بطرده من البنسيون الخاص بهما، مع انتهاء أحداث الحلقة السادسة، ألا انه في الحلقة السابعة، لحقت راوية بـ طه، وأقنعته بـ البقاء في الإسكندرية.

ومع استمرار أحداث الحلقة كشف طه لـ راوية سبب عدم حبه للبحر، لأنه ودع من خلاله والده وشقيقه، ولكنه أكد لها أن صالح شقيقه سيعود، وأنه فقد والده في خلال عمله مع الإيطاليين في البحر، وأنه فقد والدته لعد فقد والده بـ فترة، ومن ثم ذهب ليعيش مع زوجة والده، ووالدة صالح وعائشة أشقائه من والده.



سوق الكانتو



سوق الكانتو

ومن بعدها كشفت له راوية عن والدها الذى أتى من الأرياف إلى الإسكندرية، ووقع في حب والدتها ومن ثم ذهب إلى القاهرة لـ شراء محل في السوق، ومن ثم بعد وفاة والده اضطر إلى العودة إلى بلده، وتركها مع والدتها.

وتابع الحوار بينهما لـ يخبر طه، راوية، أنه يشبه والدها في بعض الأشياء، من ضمنها أنه لم يريد العمل في السوق، وعندما أخبرته راوية عن الفرصة المقدمة لها للسفر إلى باريس للعمل في الأزياء، ألا أن طه أكد لها أنها لا يمكنها أن تسافر، وأنه سيخبرها عن سبب عدم موافقته على سفرها في الساعة الـ 10.



سوق الكانتو



سوق الكانتو

ولكن انتهت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل سوق الكانتو مع القبش على طه القماش، ووفاة صديق عمره حمدى "إسلام حافظ"، وبالتالي تخلف عن موعده مع راوية "مى عز الدين"، التي لم تكتشف بعد عن ما حدث له طه.

وبالتالي هذا ما يطرح تساؤؤل حول ما تخفيه الحلقات المقبلة، هل ستسافر راوية إلى باريس بسبب عدم وصولها لـ معلومات عن طه، أو ستكتشف ما حدث له؟.

يعرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة اليوم على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.