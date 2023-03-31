شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الكانتو.. ما مصير قصة الحب بين أمير كرارة ومي عز الدين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتصاعد أحداث مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة والذي يعرض على قناة dmc، ويحقق نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة مرتفعة، نظرا لتشعب قصصه وحكاياته وأيضا وجود خط درامي رومانسي في علاقة أمير كرارة "طه القماش" ومي عز الدين "راوية".

لكن الإعجاب المتبادل بين رواية وطه القماش توقع الجمهور، أن يتحول إلى علاقة حب قوية خلال الحلقات المقبلة، وقابل هذا التوقع خيبة أمل في عدم لقاء راوية وطه حسبما اتفقا لأن الأخير تعرض للسجن فيما لا تعلم هي بحقيقة الأمر وتعتقد أن تخلف عن موعده.

وفي المقابل هناك محاولات دائمة من يوسف للتودد إلى راوية والزواج منها، لكنها بعد الكثير من الرفض توافق على مقابلته خصوصا بعدما تخلف طه القماش عن ميعادهما.

لذا يتساءل الجمهور عما سوف يحدث في الحلقات المقبلة، وماذا سوف يحدث في قصة الحب بين امير كرارة (طه القماش) ومي عز الدين( راوية)؟





ابطال سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

ويترقب الجمهور معرفة سير أحداث الحلقات المقبلة من سوق الكانتو وقصة طه القماش وتجار السوق من ناحية وأيضا قصة راوية من ناحية أخرى، والكثير من علامات الاستفهام التي يطرحها العمل.





قصة مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذى يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأسا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجى يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.