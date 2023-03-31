“القصبي” و”السدحان” يثيران الجدل بـ “تحسين النسل” السعودي بالزواج من اوكرانيات وبرازيليات!.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 31 مارس 2023 02:43 صباحاً - أثارت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل “طاش ما طاش” المذاع على قناة mbc حالة من الجدل بسبب تطرقها لموضوع “تحسين النسل” عبر الزواج من اوكرانيات وبرازيليات.

وقد دار جدل خلال الحلقة حول الاجمل الاوكرانيات او البرازيليات حيث وصفت الاوكرانيات بأنهن “بيض وشقر أجسام وطوال” أما البرازيليات فـ “نفس السمرة وطولهم مثل طول اللي عندنا يعني ما زينا شي”.

أما القصبي فقال “انا من الحين اقول لكم أنا أبغي برازيليات” اما السدحان فقال “انا اوكرانيات والسلام عليكم”.

وقد اثار هذا المشهد غضبا بين متابعي المسلسل حيث كتب احدهم “يحسنون النسل ..!! وهل النسل السعودي فيه مشكلة عشان نسمع هالجملة المقززة كل رمضان وبكل مسلسل!! يجب تجريم استخدام هالجملة وتجريم محاولة الانتقاص من المراة السعودية واطفالنا ورجالنا..لن نسمح بااهانة نسلنا اللي نفخر فيه”.

بينما كتب اخر “تحسين نسل؟؟؟ ليش هل فيه نسل افضل من نسل؟ ياخي عيب عليكم وش هالانحطاط في المحتوى”.

من ناحية اخرى، حصلت رهف القحطاني مشهورة مواقع التواصل الإلكترونية على دور بطولة خلال حلقة طاش ماطاش «العودة» الثامنة.



وجسدت رهف دور قائدة حزب بعض النساء الثائر على الرجال، وشن حملة منظمة، وهو ما رد عليه الطرف الآخر بقيادة النجوم التاريخيين ناصر القصبي وعبدالله السدحان ومحمد الطويان، وذلك في إطار كوميدي.