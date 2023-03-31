“هذا رعب مو جمال”…داليا نعيم بإطلالة صادمة بعد إجرائها 43 عملية تجميل!.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 31 مارس 2023 02:43 صباحاً - أثارت المذيعة العراقية “داليا النعيم” حالة من الصدمة على مواقع التواصل الجتماعي اثر ظهورها بإطلالة غريبة إثر خضوعها لـ 43 عملية تجميل.

ويبدو أن المذيعة العراقية تحاول أن تجعل شكلها قريب من الباربي، فهل نجحت في ذلك؟

داليا نعيم نجحت في خطف الأنظار وتصدر التريند، حيث تبادل النشطاء الفيديو الذي يُظهر تغير ملامح المذيعة التي لطالما عرفت بحبها لعمليات التجميل وبشكلها الذي يوصف بالغريب.

وجاء في التعليقات على الفيديو “هوس الشهرة؟ نعوذ بالله من سوء المنقلب” و “اللهم اني صايمه بس هذا فيلم رعب مو جمال”.

وكانت داليا نعيم قد قالت ردا على سؤال عن سبب التغير الدائم في شكلها ضمن استضافتها في برنامج “الخيمة”: “كل سنة تنزل عملية جديدة “.