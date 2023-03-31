شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يحيى حفلا بالصوت والضوء فى الأهرامات يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الموسيقار العالمي عمر خيرت حفلة على مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات وأبو الهول، حيث يعود له هذا العام خلال شهر يونيو المقبل، ولكن بتجربة ممتعة للجمهور حضور الحفل.

ويقدم عمر خيرت خلال الحفل باقة من أروع مقطوعاته الموسيقية، التي يعشقها ويتفاعل معها الجمهور، ومنها "إعدام ميت، ضمير أبلة حكمت، عارفة، اللقاء الثاني، غوايش، 100 سنة سينما، الخواجة عبدالقادر، فيها حاجة حلوة"، بالإضافة إلي عدد من المفاجآت.

ولم تكن تلك المرة الأولى التى يقيم فيها الموسيقار العالمي حفلا بمسرح الصوت والضوء فلقد كانت أولى حفلاته في عام 2017، بعد سنوات من حفل تكريمه بها عام 2011 في حفل الأنامل الذهبية، ولكن هذه المرة سيكون الحفل له طابع مختلف كما أكد القائمون على الحفل، والذى سيقدم من خلاله خيرت أكثر من 20 مقطوعة موسيقية مختلفة في أجواء تاريخية لم تقدم من قبل.

ومن المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ميحبش فاطمة، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زى ما هى حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.