شكرا لقرائتكم خبر عن البابا شنودة الغائب الحاضر.. ظهور خاص فى مسلسل حضرة العمدة الحلقة 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي العديد من الأحداث، حيث ظهرت صورة بابا شنودة خلال مشهد تأدية الأخوة المسحيين صلاتهم في بيت باسيلي بحضور قس الكنيسة، وأثناء ذلك سمعوا صوت موتوسيكلات وعندما نظر أحدهم وجد جماعة الإرهابين وصلوا ومعهم عصا كثيرة فقد حذروهم من قبل من الصلاة في البيوت، فما كان عليهم إلا أن هربوا من باب خلفي ومعهم قس الكنيسة.

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.