شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 8.. العوضى يبدأ توزيع الأدوية المغشوشة وزيدان يراقبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ جابر (أحمد العوضي) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 8 العمل برفقة سامي (أحمد الرافعي) في توزيع الأدوية المغشوشة والمجدولة، وبالفعل يقوم بتوزيعها على الصيدليات، تحديدا بعد زواجه من مهرة (ياسمين عبد العزيز) ورغبته في جمع المال.

يعين زيدان (ماجد المصري) العترة (محمود غريب) ليعرف له كافة الأخبار عن جابر وعمله، ويخبره العترة بعمل جابر برفقة سامي في الأدوية المغشوشة، مما يكسبه ورقة رابحة ضده.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.