شكرا لقرائتكم خبر عن حضرة العمدة الحلقة 8.. تامر سمير يخوض الانتخابات أمام أحمد رزق طمعا فى المال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي العديد من الأحداث، حيث ذهب جلال "أحمد رزق" لخصمه في الانتخابات تامر سمير بنقابة المحامين وسأله عن سبب مشاركته في الانتخابات علماً بأنهم أصدقاء منذ زمن وهو يعرف جيدا أن الانتخابات ليست طموحه، فقال له كى تتذكرنى فأنا سأظل دائما ضميرك الحى، وطلب منه 100 ألف جنيه، وعندما سأله عن السبب قال إن أمه مريضة ويحتاج للمال لعلاجها فوافق جلال أن يعطيه المبلغ.

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.