شكرا لقرائتكم خبر عن حضرة العمدة الحلقة 8.. دينا تكشف لـ روبي معاناتها مع زوجها لتعرضها للختان بطفولتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي أحداثا مثيرة، حيث تشاجر أشرف طلبة زوج دينا معها بعدما أحضرت له العشاء وتزينت له، فبمجرد رؤيتها ثار عليها واتهمها أنها مثل فيلم "النوم في العسل" ولكن عليها وليس عليه، فما كانت عليها إلا أن تركت له المنزل وذهبت لبيت جدتها فدخلت صفية "روبي" حجرة جدتها وجدت أختها وعندما سألتها عن سبب مجيئها، بكت وكشفت لها سبب مشكلتها وهي عدم وجود من ينجدها من عملية الختان وهي طفلة وهذا ما تعاني منه مع زوجها لهذا اليوم، فأحتضنتها صفية وهي تشفق عليها.

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.